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19:10, 28 апреля 2025Культура

Умер открывший писателя Бориса Акунина издатель

Ушел из жизни издатель Игорь Захаров, открывший миру писателя Бориса Акунина
Андрей Шеньшаков

Фото: Unsplash

Знаменитый издатель Игорь Захаров ушел из жизни в возрасте 76 лет. Об этом сообщает официальный сайт его издательства.

Издательство «Захаров» известно прежде всего тем, что в конце 90-х открыло для широкой публики писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Все эти годы именно Захаров эксклюзивно издавал романы о сыщике Эрасте Фандорине. В декабре 2023 года в издательстве прошли обыски по делу об оправдании терроризма, в котором обвиняли уехавшего из страны Акунина.

«В последние годы он мало участвовал в жизни издательства, скорее наблюдал, с присущими ему остроумием и язвительностью комментировал. У каждого своя история общения с Захаровым. И мы будем их вспоминать и рассказывать, когда осознаем, что его не стало», — говорится в заявлении редакции.

Ранее стало известно, что писатель Борис Акунин заявил, что перестал скучать по России после начала специальной военной операции.

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