В храме спели под музыку продюсера Глюкозы

Продюсер Максим Фадеев написал музыку к молитве «Отче наш» для церковного хора

Продюсер Максим Фадеев, известный по работе с группой Serebro и певицей Глюкозой, написал музыку для церковного хора. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, выложив видео из храма.

Как рассказал сам Фадеев, он написал музыку к молитве «Отче наш». Также, по словам Максима, он закончил работу над «Херувимской», которую исполнит хор Сретенского монастыря.

«Кажется, это самое главное произведение, которое я написал в своей жизни. И главное, что сделал это от души», — поделился он.

Также продюсер попросил поклонников скидывать ему видео с исполнением его нового произведения.

Ранее стало известно, что продюсер Максим Фадеев зарегистрировал бренд «Глюкоза» на фоне конфликта с певицей Натальей Ионовой, которая долгие годы выступала под этим псевдонимом.