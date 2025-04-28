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17:46, 28 апреля 2025Культура

В храме спели под музыку продюсера Глюкозы

Продюсер Максим Фадеев написал музыку к молитве «Отче наш» для церковного хора
Андрей Шеньшаков

Кадр: Telegram-канал «Макс Фадеев»

Продюсер Максим Фадеев, известный по работе с группой Serebro и певицей Глюкозой, написал музыку для церковного хора. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, выложив видео из храма.

Как рассказал сам Фадеев, он написал музыку к молитве «Отче наш». Также, по словам Максима, он закончил работу над «Херувимской», которую исполнит хор Сретенского монастыря.

«Кажется, это самое главное произведение, которое я написал в своей жизни. И главное, что сделал это от души», — поделился он.

Также продюсер попросил поклонников скидывать ему видео с исполнением его нового произведения.

Ранее стало известно, что продюсер Максим Фадеев зарегистрировал бренд «Глюкоза» на фоне конфликта с певицей Натальей Ионовой, которая долгие годы выступала под этим псевдонимом.

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