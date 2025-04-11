Максим Фадеев зарегистрировал бренд «Глюкоза»

Продюсер Максим Фадеев официально зарегистрировал бренд «Глюкоза»

Продюсер Максим Фадеев зарегистрировал в Роспатенте бренд «Глюкоза» на фоне вражды с певицей. Об этом сообщает агентство «Москва».

По информации источника, исключительные права на владение товарным знаком будут у Фадеева до 2034 года. Он сможет выпускать канцелярию, обувь, одежду и некоторые предметы техники, устройства для видеозаписи и воспроизведения звука. Кроме того, у Фадеева будет право на аренду концертных площадок, бронирование билетов и заключение коммерческих сделок.

Известно, что Фадеев принял решение о перезапуске проекта Глюк'oZa («Глюкоза») без участия певицы Натальи Ионовой после ряда скандалов с ее участием. Он неоднократно заявлял, что артистка «дискредитирует концепцию проекта».

Ранее стало известно, что продюсер Максим Фадеев рассказал о поиске солистки в проект «Глюк’oZa».