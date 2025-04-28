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10:50, 28 апреля 2025Бывший СССР

В Кремле оценили заявления Зеленского о присутствии ВСУ под Курском

Песков призвал ориентироваться на слова Путина по ситуации в Курской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

По ситуации в Курской области следует ориентироваться на слова президента России Владимира Путина. К этому, комментируя заявления украинского лидера Владимира Зеленского о присутствии подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе, призвал официальный представитель кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Я предлагаю вам все-таки ориентироваться на слова нашего президента», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

В субботу, 26 апреля, начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. По его словам. в этот день российские войска заняли последний населенный пункт в регионе.

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