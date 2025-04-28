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14:27, 28 апреля 2025Россия

В Кремле призвали Украину последовать примеру объявленного Путиным нового перемирия

В Кремле призвали Украину последовать примеру перемирия, объявленного Путиным
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Украина должна последовать примеру перемирия, которое объявил президент России Владимир Путин на дни 80-летия Победы. Об этом говорится в Telegram-канале Кремля.

«Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру», — говорится в сообщении.

В Кремле подчеркнули, что, в случае нарушения перемирия со стороны Вооруженных сил Украины, российские войска дадут ответ. Там также добавили, что Москва в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий.

Об объявлении президентом России еще одного перемирия в рамках спецоперации стало известно ранее 28 апреля. Режим прекращения огня продлится с нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая.

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