В Кремле призвали Украину последовать примеру объявленного Путиным нового перемирия

В Кремле призвали Украину последовать примеру перемирия, объявленного Путиным

Украина должна последовать примеру перемирия, которое объявил президент России Владимир Путин на дни 80-летия Победы. Об этом говорится в Telegram-канале Кремля.

«Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру», — говорится в сообщении.

В Кремле подчеркнули, что, в случае нарушения перемирия со стороны Вооруженных сил Украины, российские войска дадут ответ. Там также добавили, что Москва в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий.

Об объявлении президентом России еще одного перемирия в рамках спецоперации стало известно ранее 28 апреля. Режим прекращения огня продлится с нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая.