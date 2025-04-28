В Кремле высказались о новом разговоре Путина и Трампа

Песков: Новый разговор Путина и Трампа может быть оперативно согласован

Нового разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет в графике, но беседа может быть оперативно согласована при необходимости. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Пока нет в графике. Но при необходимости, еще раз повторяю, он может быть очень оперативно согласован», — отметил представитель Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал российского коллегу Владимира Путина продемонстрировать приверженность миру и остановить боевые действия на Украине. По мнению американского лидера, есть все условия для заключения соглашения, поэтому российской стороне нужно подписать его и «вернуться к нормальной жизни».