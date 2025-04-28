Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:44, 28 апреля 2025Мир

В Кремле высказались об ответной военной помощи КНДР

Песков: Россия тоже может оказать КНДР военную помощь
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Россия при необходимости тоже может оказать КНДР военную помощь в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Пхеньяном и Москвой. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«У нас же действует наш договор, и, по этому договору, стороны, собственно, обязались при необходимости оказывать значительную помощь друг другу», — сказал он.

Представитель Кремля также отметил, что участие северокорейских военных в операции по освобождению Курской области показало эффективность договора двух стран.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил председателя КНДР Ким Чен Ына за помощь северокорейских бойцов в разгроме Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Российский лидер выразил уверенность, что отношения Москвы и Пхеньяна будут успешно развиваться по всем направления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «С честью исполнили свой долг». Путин поблагодарил Ким Чен Ына за помощь северокорейских солдат в освобождении Курской области

    Огромную редкую рыбу заметили впервые за семь лет и сняли на видео

    В Кремле рассказали об усилиях США по выводу процесса по Украине в мирное русло

    В Кремле сделали заявление о прямых переговорах Москвы с Киевом

    В Кремле оценили заявления Зеленского о присутствии ВСУ под Курском

    В Кремле высказались о контактах Путина и Ким Чен Ына

    В Госдуме заявили о прошедшем проверку боем союзе России и КНДР

    В России оценили открытие тайной комнаты в пирамиде Хеопса

    Разрубленную пополам в Москве Audi после наезда на человека и удара о столб сняли на видео

    В Кремле высказались об ответной военной помощи КНДР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости