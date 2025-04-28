В Минске допустили связь лесных пожаров с украинскими поджогами

Белорусский министр Кулик связал лесные пожары с поджогами со стороны Украины

Министр лесного хозяйства Белоруссии Александр Кулик рассказал о распространении трансграничных лесных пожаров с территории Украины. Он также не исключил поджог, такое заявление Кулик сделал в интервью телеканалу «Беларусь 1».

«Проблема сейчас — пожары. Впервые в истории 21 февраля у нас начался пожароопасный период. Трансграничные пожары. Пожар, который вечером в субботу перешел с украинской территории», — отметил он.

У Минска есть подозрения, «что это специальный поджог какой-то». По его мнению, возгорание, распространившееся на полтора километра, произошло неслучайно.

Министр добавил, что у белорусских работников лесной отрасли сейчас готовность номер один, вдоль госграницы усилили пожарные расчеты.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко не станет давать у себя в республике политическое убежище своему коллеге с Украины Владимиру Зеленскому. По мнению политика, Зеленский поедет на Запад, потому что он и его окружение «уже там обосновались». Также Лукашенко пожаловался, что на Украине отсутствуют договороспособные чиновники.