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09:08, 28 апреля 2025Силовые структуры

В отношении россиянина возбудили дело за сокрытие данных о террористе

ФСБ: В Бердске возбудили дело против мужчины за сокрытие данных о террористе
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

В Бердске возбудили дело в отношении местного жителя за сокрытие данных о террористе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Новосибирской области.

По данным ведомства, ранее силовики задержали бывшего участника националистических движений и организаций за публичное оправдание терроризма. Он оставлял поддерживающие комментарии под постами о нападении на военнослужащих пограничного управления ФСБ России по Брянской области.

Выяснилось, что россиянин общался с руководителем структурного подразделения запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус». Он получал от него сообщения и видео, содержащие информацию об организации и участии националиста в деятельности незаконного вооруженного формирования против безопасности России. Однако подозреваемый не рассказывал об этом следствию. Теперь против него возбудили новое дело по статье 205.6 («Несообщение о преступлении») УК РФ.

Ранее в Магасе был задержан 20-летний местный житель, не сказавший полицейским о знакомом террористе и его преступлениях.

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