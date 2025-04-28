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20:43, 28 апреля 2025Моя страна

В Ярославле пес помог найти украденную коляску

Пес Брут помог молодой матери из Ярославля найти исчезнувшую коляску
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: Telegram-канал «УМВД России по Ярославской области»

В Ярославле служебная собака раскрыла преступление и нашла украденную коляску. Об этом пишет телеканал «ЯПервый».

Пес по кличке Брут помог молодой матери. У женщины похитили единственную детскую коляску во время прогулки. С ребенком на руках жительница Ярославля пришла в полицию. На место происшествия выехала оперативная группа со служебной собакой. Брут сразу же взял след и привел полицейских к соседнему дому, где стояла исчезнувшая коляска.

Оказалось, коляску украл бездомный мужчина, чтобы возить в ней найденные на помойке вещи. Коляску вернули владелице. Обвиняемому в краже грозит наказание.

Ранее пес из поселка в Красноярском крае спас хозяев от пожара. Питомец вовремя поднял тревогу и лаем разбудил жителей частного дома.

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