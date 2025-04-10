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19:19, 10 апреля 2025Моя страна

Пес из Красноярского края спас хозяев от пожара

Пес из поселка в Красноярском крае спас хозяев от смерти в огне
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Пес помог хозяевам спастись из огня. Об этом пишет НИА Красноярск.

Утром 10 апреля в поселке Большой Унгут, Красноярский край, в одном из частных домов начался пожар. Огонь уже охватил входную дверь, а комнаты начали заполняться дымом, когда хозяин проснулся от лая пса, который спал внутри и поднял тревогу. Мужчина понял, что начался пожар, разбудил жену и пожилую мать.

Выбраться наружу удалось только через окно. Первым на свободу выпустили пса, который спас хозяев. Все трое жильцов дома получили ожоги и пострадали от симптомов отравления угарным газом. Огонь также нанес ущерб дому, но пламя удалось потушить.

Ранее сообщалось, что участковый Егор Лямин помог собаке, которая тонула в озере под Чебаркулем.

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