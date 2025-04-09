Россиянин спас тонущую в озере собаку

Участковый спас собаку, тонущую в озере под Чебаркулем

Участковый Егор Лямин помог собаке, которая тонула в озере под Чебаркулем. Историю спасения публикует портал «Хорошие новости».

Местный житель сообщил полицейским о попавшем в беду животном, которое попало в разлом льда и пыталось взобраться на льдину. На обращение россиянина отреагировал старший лейтенант полиции Лямин и приехал на место происшествия.

Мужчина взял из своего автомобиля спасательный жилет, который часто возил с собой из-за любви к рыбалке. Так, участковый доплыл до пса в 50 метрах от берега и вынес его за передние лапы из воды.

«Во время поездок на рыбалку часто приходится сталкиваться с подобными случаями, не один раз вытаскивал собак, а однажды даже спас утку, запутавшуюся в рыболовецкой сети», — поделился Лямин.

Как только пес отогрелся, то отправился по своим делам. Предполагается, что животное намеревалось найти своего хозяина, поскольку на его шее был ошейник.

Ранее в российском регионе спасли застрявшего в рыболовных сетях лебедя.