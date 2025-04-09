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16:32, 9 апреля 2025Моя страна

В российском регионе спасли застрявшего в рыболовных сетях лебедя

На водохранилище в Башкирии спасли застрявшего в рыболовных сетях лебедя
Екатерина Ештокина

В российском регионе спасли лебедя, который застрял в рыболовных сетях. Соответствующий ролик публикует агентство «Башинформ».

Сотрудник природного парка «Иремель» Артур Мирсаитов сообщил, что птицу заметили двое рыбаков в Учалинском районе Башкирии на Ильтебановском водохранилище.

Выяснилось, что лебедь угодил в ловушку — в старую заброшенную сеть. Россияне разрезали материал и вызволили пернатого, не причинив ему вреда.

В декабре 2024 года в российском регионе спасли лебедя с раненым крылом. Покалеченную птицу достали из замерзшего водоема в поселке Тайгинка в Челябинской области.

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