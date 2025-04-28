Володин пообещал исполнить послание Путина парламенту на 100 процентов

Володин: Послание Путина парламенту будет исполнено на 100 процентов

Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию будет исполнено на 100 процентов. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, чьи слова приводит РИА Новости.

Он пояснил, что Госдума получила от правительства России последнюю законодательную инициативу по вопросу реализации послания.

«У нас сейчас есть уже все основания говорить, что послание президента Федеральному Собранию будет исполнено в ходе весенней сессии 100 процентов. Сейчас оно исполнено на 88,5 процента», — сказал Володин во время встречи с Путиным.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что дата нового послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию еще не определена. Как пояснил представитель Кремля, дата оглашения в 2025 году послания сдвигается на более поздний срок.