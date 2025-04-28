Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:26, 28 апреля 2025Россия

Володин пообещал исполнить послание Путина парламенту на 100 процентов

Володин: Послание Путина парламенту будет исполнено на 100 процентов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию будет исполнено на 100 процентов. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, чьи слова приводит РИА Новости.

Он пояснил, что Госдума получила от правительства России последнюю законодательную инициативу по вопросу реализации послания.

«У нас сейчас есть уже все основания говорить, что послание президента Федеральному Собранию будет исполнено в ходе весенней сессии 100 процентов. Сейчас оно исполнено на 88,5 процента», — сказал Володин во время встречи с Путиным.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что дата нового послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию еще не определена. Как пояснил представитель Кремля, дата оглашения в 2025 году послания сдвигается на более поздний срок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве отреагировали на объявленное Россией перемирие в честь Дня Победы

    В Госдуме оценили возможность введения ответственности за тунеядство

    Спрос на московские новостройки взлетел

    Шаляпин объяснил феномен Кадышевой

    Задержанного ФСБ молдаванина Курдоглу внесли в перечень террористов в России

    Миллиарды икринок усыпали пляж на Сахалине

    В Госдуме ответили на призыв Госдепа прекратить военное взаимодействие России с КНДР

    Apple неожиданно выиграет от высоких торговых пошлин США

    Главврача российского роддома наказали за отказ делать аборт

    Мужчина назвался мифическим змеем и попал в тюрьму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости