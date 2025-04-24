В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина

Дата послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию еще не определена. На вопрос о проведении мероприятия ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Речь идет о ежегодном обращении президента к парламенту о положении дел в стране, а также об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. В своих выступлениях он, как правило, излагает свою оценку текущей ситуации и обозначает задачи на перспективу.
Как пояснил пресс-секретарь российского президента, дата оглашения в 2025 году послания сдвигается на более поздний срок, что, в частности, связано с рабочим графиком Путина.
«Оно сдвигается [по срокам] и в связи с рабочим графиком президента, и в связи с тем, что президент сам считает более целесообразным оглашение в более поздние сроки», — обозначил Песков.
В Кремле пообещали дополнительно проинформировать в случае появления конкретики по этому вопросу.
Ранее в Кремле высказались о связи послания президента с переговорами с США. Песков заявил, что тематика обращения будет иной.