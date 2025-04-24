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12:54, 24 апреля 2025Россия

В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина

Песков: Дата послания президента Федеральному собранию еще не определена
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости / POOL

Дата послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию еще не определена. На вопрос о проведении мероприятия ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Речь идет о ежегодном обращении президента к парламенту о положении дел в стране, а также об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. В своих выступлениях он, как правило, излагает свою оценку текущей ситуации и обозначает задачи на перспективу.

Как пояснил пресс-секретарь российского президента, дата оглашения в 2025 году послания сдвигается на более поздний срок, что, в частности, связано с рабочим графиком Путина.

«Оно сдвигается [по срокам] и в связи с рабочим графиком президента, и в связи с тем, что президент сам считает более целесообразным оглашение в более поздние сроки», — обозначил Песков.

В Кремле пообещали дополнительно проинформировать в случае появления конкретики по этому вопросу.

Ранее в Кремле высказались о связи послания президента с переговорами с США. Песков заявил, что тематика обращения будет иной.

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