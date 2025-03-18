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12:11, 18 марта 2025Россия

В Кремле высказались о связи послания Путина Федеральному собранию с переговорами с США

Песков: Кремль не увязывает дату послания Путина с переговорами с США
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Кремль не увязывает дату послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию с переговорами с США. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Послание Федеральному собранию — это совсем другая тема, которая никаким образом не связана ни с внешней конъюнктурой, ни с другими вопросами», — ответил он на вопрос журналистов о связи этих событий.

Представитель Кремля также сообщил, что дата оглашения послания на данный момент не установлена.

Ранее Дмитрий Песков уже заявлял, что послание Федеральному собранию не будет связано с переговорами с США.

Согласно Конституции, президент раз в год обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране, а также об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. В таких выступлениях он обозначает задачи на перспективу и излагает свою оценку текущей ситуации.

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