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19:57, 28 апреля 2025Россия

Жители Москвы сообщили о срабатывании сирены

Очевидцы сообщили о срабатывании сирены в разных районах Москвы
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва»

Жители Москвы сообщили о срабатывании сирены в разных районах столицы. Публикация появилась в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

Звуки срабатывания систем тревоги слышали жители центра, Чертаново, Измайлово, Печатников, и района Сокол. «Звучит сирена, никто не предупреждал и оповещений никаких не было», — рассказали очевидцы.

Аналогичную информацию опубликовал Telegram-канал «Радиоточка НСН». Авторы поста предположили, что это может быть внезапная проверка систем оповещения. Официальной информации на данный момент нет.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево объявили сигнал тревоги. Отмечается, что причиной тому стал запах гари в салоне летевшего из-за рубежа самолета.

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