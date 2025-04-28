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04:15, 28 апреля 2025Интернет и СМИ

Звезда ТНТ попыталась спасти секс анекдотом

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Юлия Ахмедова

Юлия Ахмедова. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Популярная российская юмористка, звезда шоу Stand Up на ТНТ Юлия Ахмедова рассказала, как попыталась спасти секс, рассказав партнеру анекдот. Об этом случае она вспомнила в выпуске подкаста «правило 34», доступном на YouTube.

Ахмедова вспомнила, как однажды у нее не состоялась интимная близость из-за физиологических проблем партнера. Чтобы отвлечь и подбодрить мужчину, юмористка решила рассказать ему анекдот.

«Был один мужчина, весь такой толстый, и решил взяться за себя. Он очень сильно похудел, постригся, стал стильно одеваться, помогать людям, ходить в спортзал. И, в общем, он как-то идет по улице, его сбивает машина. И он такой лежит и говорит: "Господи, за что?" Появляется Бог и говорит: "Прости, не узнал". Я ему рассказываю этот анекдот, он молча встает, идет в душ. Час его не было. Выходит, ложится и говорит: "Анекдот твой — говно"», — пересказала произошедшее Ахмедова.

Ранее юмористка рассказала, как заставила своего коллегу, стендап-комика Романа Косицына переехать в Москву. Она поддержала его желание заниматься юмором, что подвигло Косицына уехать из Воронежа.

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