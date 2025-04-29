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12:52, 29 апреля 2025Ценности

43-летняя Адриана Лима в прозрачном платье снялась для журнала

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mario Sorrenti / @adrianalima

Бразильская супермодель Адриана Лима в прозрачном наряде снялась для французской версии журнала Vogue. Соответствующая публикация появилась на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя манекенщица предстала перед камерой в полный рост в черном сетчатом платье с оборками на подоле. Также она надела бюстгальтер и трусы с завышенной талией в тон.

Кроме того, знаменитость примерила кожаные сапоги с квадратными носами и дополнила образ серебристыми браслетами и цепочкой с кулоном. В то же время она распустила гладко уложенные волосы и в качестве акцента нанесла красную помаду на губы.

Известно, что автором снимка стал итальянский фотограф Марио Сорренти.

Российская супермодель Ирина Шейк также снялась без штанов для данного выпуска Vogue.

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