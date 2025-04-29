43-летняя Адриана Лима в прозрачном платье снялась для журнала

Бразильская супермодель Адриана Лима в прозрачном наряде снялась для французской версии журнала Vogue. Соответствующая публикация появилась на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя манекенщица предстала перед камерой в полный рост в черном сетчатом платье с оборками на подоле. Также она надела бюстгальтер и трусы с завышенной талией в тон.

Кроме того, знаменитость примерила кожаные сапоги с квадратными носами и дополнила образ серебристыми браслетами и цепочкой с кулоном. В то же время она распустила гладко уложенные волосы и в качестве акцента нанесла красную помаду на губы.

Известно, что автором снимка стал итальянский фотограф Марио Сорренти.

Российская супермодель Ирина Шейк также снялась без штанов для данного выпуска Vogue.