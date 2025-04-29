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20:51, 29 апреля 2025Россия

Алаудинов рассказал о потерях ГУР в Белгородской области

Алаудинов: Спецподразделение ГУР понесло большие потери в Белгородской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Reuters

Спецподразделение Главного управления разведки (ГУР) Украины ранее весной понесло большие потери в Белгородской области при попытке прорыва. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Вначале, когда еще нас сюда перебросили (в район Поповки и Демидовки в Белгородской области — прим. «Ленты.ру»), подразделение ГУР Украины пытались впереди идти, чтобы протащить остальные подразделения», — рассказал он.

По его словам, бойцы из ГУР понесли большие потери и были вынуждены отступить. Алаудинов также уточнил, что в последнее время диверсанты из 130-го разведывательного батальона ВСУ пытались завести на территорию Белгородской области группы украинских военных. При этом командир «Ахмата» подчеркнул, что спецгруппы были уничтожены.

26 апреля глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов заявил, что российские войска уничтожили диверсантов Вооруженных сил Украины в селе Поповка в Белгородской области. По его словам, российские солдаты ведут поиск и ликвидацию отдельных украинских военнослужащих, которые скрываются в лесополосах приграничья.

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