Аргентина рассекретила досье о пребывании в стране Менгеле и других нацистов

Правительство Аргентины рассекретило досье о пребывании в стране Йозефа Менгеле

Правительство Аргентины рассекретило досье о пребывании в стране нацистов, включая проводившего опыты над узниками концлагеря врача Йозефа Менгеле, после Второй мировой войны. Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте аргентинского правительства.

«На этой странице вы можете найти документы о въезде и деятельности нацистских лидеров, приехавших в Аргентину после Второй мировой войны», — говорится в заявлении на сайте.

Корпус включил в себя свыше 1850 рассекреченных документов, объединенных в семь досье. В нем также есть материалы об «архитекторе Холокоста» Адольфе Эйхмане и гауптштурмфюрере войск СС Эрихе Прибке.

Ранее президент Аргентины Хавьер Милей поручил всем госучреждениям рассекретить и опубликовать официальные документы о беглых нацистах, которые нашли убежище в южноамериканской стране после Второй мировой войны.