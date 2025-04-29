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18:51, 29 апреля 2025Моя страна

Безопасность в российском городе обеспечат с помощью искусственного интеллекта

Искусственный интеллект обеспечит безопасность туристического центра Владимира
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Безопасность в туристическом центре Владимира обеспечат с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на компанию NtechLab.

Алгоритмы будут следить за территорией российского города с помощью камер. ИИ сможет опознавать подозрительных или находящихся в розыске людей, а также пропавших без вести. Кроме того, технология позволит увидеть угнанные автомобили и машины, которые находились в местах совершения преступлений.

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По данным источника, сейчас идут поставка и монтаж оборудования, а также наладка программного обеспечения. Проект запустят уже в ближайшее время.

Более того, власти Владимира хотят использовать ИИ для контроля за чистотой города: с помощью новых технологий будут мониторить контейнерные площадки и вывоз мусора.

Ранее в России появилась нейросеть, которая может на раннем этапе выявлять различные отклонения в здоровье. Особенно это касается заболеваний легких.

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