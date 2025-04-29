Никитин: Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Нижегородской области

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территориями двух районов Нижегородской области. Об этом в Telegram-канале рассказал губернатор российского региона Глеб Никитин.

По его словам, ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать объекты на территории Нижегородской области.

«По предварительным данным, последствия не зафиксированы», — подчеркнул глава региона.

9 апреля украинские дроны были сбиты над промышленной территорией одного из округов Нижегородской области. В результате инцидента никто из мирных граждан не пострадал, серьезных последствий на земле не зафиксировали.