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06:02, 29 апреля 2025Россия

Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Нижегородской области

Никитин: Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Нижегородской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Глеб Никитин

Глеб Никитин. Фото: Егор Алеев / РИА Новости

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территориями двух районов Нижегородской области. Об этом в Telegram-канале рассказал губернатор российского региона Глеб Никитин.

По его словам, ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать объекты на территории Нижегородской области.

«По предварительным данным, последствия не зафиксированы», — подчеркнул глава региона.

9 апреля украинские дроны были сбиты над промышленной территорией одного из округов Нижегородской области. В результате инцидента никто из мирных граждан не пострадал, серьезных последствий на земле не зафиксировали.

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