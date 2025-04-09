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08:50, 9 апреля 2025Россия

Российский губернатор раскрыл подробности об атаке украинских БПЛА

Нижегородский глава Никитин: Украинские БПЛА сбили над промышленной территорией
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Глеб Никитин

Глеб Никитин. Фото: Егор Алеев / РИА Новости

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО) над промышленной территорией одного из округов Нижегородской области. Такие подробности об атаке раскрыл губернатор российского региона Глеб Никитин в Telegram-канале.

Нижегородский глава отметил, что в результате инцидента никто из мирных граждан не пострадал. Никитин уточнил, что серьезных последствий на земле не зафиксировали.

Атаку беспилотников на Нижегородскую область также подтвердили в Минобороны России. По данным ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили дронами по 12-му российскому региону за сутки.

Еще раньше стало известно, что силы ПВО ликвидировали 158 беспилотников над 11 регионами России и двумя морями.

ЖЗЛ
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