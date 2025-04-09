ВСУ атаковали 12-й регион России за сутки

Минобороны: Беспилотники ВСУ сбиты над Нижегородской областью

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбиты над Нижегородской областью. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Регион был атакован беспилотниками самолетного типа, подчеркнули в военном ведомстве. Такие дроны способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать сотни километров. Так, 9 апреля беспилотники ВСУ долетели до Оренбургской области.

Иных подробностей отражения атаки не приводится.

Нижегородская область стала 12-м регионом России, атакованным ВСУ с ночи на 9 апреля. По данным Минобороны, ранее над российской территорией, а также над Черным и Азовским морями сбили 158 дронов.