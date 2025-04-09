Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:46, 9 апреля 2025Россия

ВСУ атаковали 12-й регион России за сутки

Минобороны: Беспилотники ВСУ сбиты над Нижегородской областью
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбиты над Нижегородской областью. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Регион был атакован беспилотниками самолетного типа, подчеркнули в военном ведомстве. Такие дроны способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать сотни километров. Так, 9 апреля беспилотники ВСУ долетели до Оренбургской области.

Иных подробностей отражения атаки не приводится.

Нижегородская область стала 12-м регионом России, атакованным ВСУ с ночи на 9 апреля. По данным Минобороны, ранее над российской территорией, а также над Черным и Азовским морями сбили 158 дронов.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    Михаил Ефремов вышел из колонии

    Стало известно о брошенном ВСУ в Курской области составе наемников

    Александр Емельяненко рассказал о восстановлении после операции на позвоночнике

    Предсказаны нападения гигантских крыс-каннибалов на детей в одном городе

    Кристен Стюарт пришла на показ фильма в кожаном бюстгальтере

    Описана опасность космического мусора на орбите Земли

    Россиянин описал пляжи Англии фразой «переполнены красотками»

    В США выразили обеспокоенность политикой Трампа по Ирану

    Жительница Курской области рассказала о вывозивших из дома батареи бойцах ВСУ

    Россиянок c детьми предложили освободить от уплаты НДФЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше