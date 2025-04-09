Военный объект назван целью атаки ВСУ по региону России в 1700 километрах от Украины

Врио губернатора Солнцев: Отражена атака на аэродром в Оренбургской области

Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил о попытке Вооруженных сил Украины атаковать возглавляемый им регион. Об этом он сообщил в Telegram.

По словам Солнцева, целью атаки был военный аэродром. Жертв и разрушений нет, подчеркнул он и попросил не поддаваться панике.

По данным из открытых источников, наименьшее расстояние от Оренбургской области до украинских границ составляет 1700 километров.

В ночь на 9 апреля ВСУ совершили одну из самых масштабных с начала года атаку по России. Беспилотники были сбиты над 11 регионами, их общее количество достигло 158 единиц.