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08:08, 9 апреля 2025Россия

Военный объект назван целью атаки ВСУ по региону России в 1700 километрах от Украины

Врио губернатора Солнцев: Отражена атака на аэродром в Оренбургской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил о попытке Вооруженных сил Украины атаковать возглавляемый им регион. Об этом он сообщил в Telegram.

По словам Солнцева, целью атаки был военный аэродром. Жертв и разрушений нет, подчеркнул он и попросил не поддаваться панике.

По данным из открытых источников, наименьшее расстояние от Оренбургской области до украинских границ составляет 1700 километров.

В ночь на 9 апреля ВСУ совершили одну из самых масштабных с начала года атаку по России. Беспилотники были сбиты над 11 регионами, их общее количество достигло 158 единиц.

ЖЗЛ
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