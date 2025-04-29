Бывшего замминистра ЖКХ российского региона объявили в розыск за взятки

СК завел дело на экс-замминистра ЖКХ Свердловской области Гайду, он в розыске

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против бывшего замминистра по социальной политике Свердловской области Сергея Гайды, обвиняемого в коррупции. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ему вменяют статью 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»). О возбуждении дела в отношении Гайды стало известно на суде по делу экс-главы Дегтярска Вадима Пильникова, также обвиняемого во взятках. Следствие считает, что Сергей Гайда был посредником при передаче взятки между Пильниковым и учредителем компании «Жилые кварталы» Саррафом Мамедовым за содействие в заключении муниципальных контрактов по расселению аварийного жилья.

За посредничество Гайда получил более 1,5 миллиона рублей. Он объявлен в розыск, отмечает E1.ru. Экс-чиновник занимал пост замминистра ЖКХ с 2014 по 2018 год, а затем он пересел в кресло замминистра по социальной политике, которое покинул в 2019 году.

Пильникова арестовали в 2024 году. Он признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.