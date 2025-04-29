Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:29, 29 апреля 2025Силовые структуры

Бывшего замминистра ЖКХ российского региона объявили в розыск за взятки

СК завел дело на экс-замминистра ЖКХ Свердловской области Гайду, он в розыске
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против бывшего замминистра по социальной политике Свердловской области Сергея Гайды, обвиняемого в коррупции. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ему вменяют статью 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»). О возбуждении дела в отношении Гайды стало известно на суде по делу экс-главы Дегтярска Вадима Пильникова, также обвиняемого во взятках. Следствие считает, что Сергей Гайда был посредником при передаче взятки между Пильниковым и учредителем компании «Жилые кварталы» Саррафом Мамедовым за содействие в заключении муниципальных контрактов по расселению аварийного жилья.

За посредничество Гайда получил более 1,5 миллиона рублей. Он объявлен в розыск, отмечает E1.ru. Экс-чиновник занимал пост замминистра ЖКХ с 2014 по 2018 год, а затем он пересел в кресло замминистра по социальной политике, которое покинул в 2019 году.

Пильникова арестовали в 2024 году. Он признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о готовности встать на одну из сторон в конфликте России и Украины

    Украинских военкомов решили отправить на фронт

    Названо число желающих приобрести дом в Крыму

    Названы способы отличить забывчивость от старческого слабоумия

    Суд приговорил обвиняемого в попытке отравления курсантов к 27 годам колонии

    Бывший солдат швейцарской гвардии рассказал о трудностях службы Папе Римскому

    Бывшего замминистра ЖКХ российского региона объявили в розыск за взятки

    Бывшему министру Мособласти избрали меру пресечения после нападения с топором на экс-жену

    Российская школьница попыталась совершить суицид после угроз мошенников

    Лавров прибыл на встречу БРИКС на машине с говорящей табличкой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости