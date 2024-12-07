Арестованный за взятку мэр российского города показал на суде награды от Путина

Арестованный за взятку мэр Дегтярска Пильников показал на суде награды от Путина

Мэр города Дегтярска Вадим Пильников, которого арестовали за взятку, показал на суде многочисленные награды и благодарности от президента России Владимира Путина. Об этом пишет Telegram-канал «Погоны и галстуки».

Известно, что политика обвиняют в коррупции. Ссылаясь на его положительную характеристику и детально демонстрируя награды, его адвокат попросил в суде мягкую меру пресечения — запрет определенных действий, подписку о невыезде или домашний арест в крайнем случае.

При этом защита уточнила, что также у мэра Дегтярска есть награды от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и Минобороны РФ. В то же время следствие заявило, что подсудимый может скрыться или оказать давление на свидетелей, пользуясь своими связями. «В СИЗО он пробудет до 5 февраля», — говорится в сообщении.

В ноябре депутата российского Госсовета Алексея Вершинина отправили под домашний арест за получение взятки. В Удмуртии суд выбрал меру пресечения на два месяца, до 28 января 2025 года.