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17:28, 7 декабря 2024Силовые структуры

Арестованный за взятку мэр российского города показал на суде награды от Путина

Арестованный за взятку мэр Дегтярска Пильников показал на суде награды от Путина
Екатерина Ештокина

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Мэр города Дегтярска Вадим Пильников, которого арестовали за взятку, показал на суде многочисленные награды и благодарности от президента России Владимира Путина. Об этом пишет Telegram-канал «Погоны и галстуки».

Известно, что политика обвиняют в коррупции. Ссылаясь на его положительную характеристику и детально демонстрируя награды, его адвокат попросил в суде мягкую меру пресечения — запрет определенных действий, подписку о невыезде или домашний арест в крайнем случае.

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При этом защита уточнила, что также у мэра Дегтярска есть награды от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и Минобороны РФ. В то же время следствие заявило, что подсудимый может скрыться или оказать давление на свидетелей, пользуясь своими связями. «В СИЗО он пробудет до 5 февраля», — говорится в сообщении.

В ноябре депутата российского Госсовета Алексея Вершинина отправили под домашний арест за получение взятки. В Удмуртии суд выбрал меру пресечения на два месяца, до 28 января 2025 года.

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