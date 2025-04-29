Доктор Мясников сравнил скорую помощь в Москве и Нью-Йорке

Врач Мясников заявил, что скорая в Москве приезжает быстрее, чем в Нью-Йорке

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» сравнил работу скорой помощи в Москве и в Нью-Йорке. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Одним из гостей передачи стал Георгий Введенский, заместитель главного врача по медицинской части станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова. Он рассказал, что среднее время, за которое бригада скорой помощи приезжает на вызов, составляет 12 минут.

«12 минут, слушайте... В Нью-Йорке 20», — отметил Мясников, который несколько лет жил в США. Введенский добавил, что служба скорой помощи в Москве старается «держать марку лучшего города».

Ранее Мясников рассказал, что одно изменение в организме всегда сигнализирует о развитии онкологического заболевания. Медик призвал россиян обращаться к врачу, если они заметили у себя увеличенные лимфоузлы над ключицей.