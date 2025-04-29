Электричка сбила 12-летнюю школьницу в российском городе

В Казани электричка сбила 12-летнюю девочку

В Казани электричка сбила 12-летнюю школьницу, стоявшую около железнодорожных путей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По предварительным данным, девочка во время прогулки захотела показать подруге красивое место, которое было видно с рельс. В один момент к ним начал приближаться поезд. Одна школьница попыталась одернуть другую, но электричка все равно успела ее задеть.

В результате столкновения обе девочки упали на насыпь. У сбитой зафиксировали травму головы. На данный момент она без сознания, пострадавшую госпитализируют.

Ранее в Ижевске электричка сбила трех подростков, катающихся на снегоходе. Все произошло неподалеку от Ракетной улицы. Пригородный состав Ижевск — Воткинск столкнулся со снегоходом, на котором находились трое подростков.