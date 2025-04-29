Епископ оценил возможность избрания россиянина в качестве Папы Римского

Епископ Дубинин назвал нереалистичным избрание россиянина Папой Римским

Избрание россиянина в качестве Папы Римского нереалистично, заявил РИА Новости вспомогательный епископ Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин.

Несколько веков Папу Римского выбирают из числа кардиналов, участников конклава, «то есть из самых заслуженных, достойных и, как правило, известных людей в Церкви», уточнил он. «Среди католического духовенства в России кардиналов на данный момент нет», — рассказал епископ.

Ранее Reuters сообщило, что конклав в Ватикане для выборов нового Папы Римского соберется 7 мая.

Конклав — это собрание кардиналов, которое созывается для избрания нового Папы Римского после ухода из жизни или отставки предыдущего. Выборы производятся посредством закрытого голосования два раза в день. Для избрания необходимо собрать две трети голосов плюс один.