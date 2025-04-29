Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:28, 29 апреля 2025Мир

Епископ оценил возможность избрания россиянина в качестве Папы Римского

Епископ Дубинин назвал нереалистичным избрание россиянина Папой Римским
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Hannah McKay / Reuters

Избрание россиянина в качестве Папы Римского нереалистично, заявил РИА Новости вспомогательный епископ Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин.

Несколько веков Папу Римского выбирают из числа кардиналов, участников конклава, «то есть из самых заслуженных, достойных и, как правило, известных людей в Церкви», уточнил он. «Среди католического духовенства в России кардиналов на данный момент нет», — рассказал епископ.

Ранее Reuters сообщило, что конклав в Ватикане для выборов нового Папы Римского соберется 7 мая.

Конклав — это собрание кардиналов, которое созывается для избрания нового Папы Римского после ухода из жизни или отставки предыдущего. Выборы производятся посредством закрытого голосования два раза в день. Для избрания необходимо собрать две трети голосов плюс один.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Часть уравнения зависит от Москвы». Макрон пообещал усилить давление на Россию по вопросу Украины в ближайшие восемь-десять дней

    Глава РФПИ оценил появление третьего в мире человека с чипом от компании Маска

    Обглоданный акулами скелет купальщика с нетронутой головой вынесло на пляж

    Уролог предупредил мужчин о последствиях частого просмотра порно

    Россиян предупредили о наказании за использование чужой банковской карты

    Украинские войска перебрасывают резервы в Сумскую область

    Британию уличили в притязаниях на Черноморский регион

    В Польше оценили бронированные КамАЗы

    В Китае оценили последствия уступок США в вопросе торговых пошлин

    Епископ оценил возможность избрания россиянина в качестве Папы Римского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости