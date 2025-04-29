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13:37, 29 апреля 2025Россия

Еще пять человек пострадали из-за ударов ВСУ по российскому региону

Гладков сообщил о пяти пострадавших из-за ударов ВСУ по Белгородской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Еще пять человек пострадали из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в селе Новая Таволжанка в результате атаки беспилотника на автомобиль пострадали двое мужчин, которые сами обратились к медикам. У одного из них врачи диагностировали минно-взрывную травму, а также осколочные ранения головы и руки, у второго — баротравму. Машина уничтожена огнем.

В Борисовском районе, добавил Гладков, дрон ударил по машине на участке автодороги Новоалександровка — Становое. Пострадавшую в результате атаки россиянку доставляют в областную клиническую больницу со множественными осколочными ранениями живота и плеча. Состояние женщины оценивается как тяжелое.

Кроме того, на трассе Красная Яруга — Отрадовка дрон атаковал припаркованный автомобиль, травмировав двоих находившихся рядом мужчин, которые получили осколочные ранения ног.

«Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — заверил Гладков.

Ранее белгородский губернатор сообщил, что украинский беспилотник атаковал движущийся по участку трассы Грайворон — Илек-Пеньковка автомобиль, в котором находились пятеро мужчин. Двоих из них спасти не удалось. Троих пострадавших с закрытыми черепно-мозговыми травмами и осколочными ранениями доставили в городскую больницу №2 в Белгороде.

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