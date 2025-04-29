Европа оказалась неспособна перевооружиться за свой счет

Политолог Евтодьева: ЕС придется резко нарастить госдолг ради перевооружения

Странам Европейского союза (ЕС) придется снять ограничения на потолок государственного долга и брать многомиллиардные кредиты ради перевооружения своих армий. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала руководитель группы глобализации военно-экономических процессов Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Марианна Евтодьева.

По ее словам, план перевооружения на 800 миллиардов евро в течение ближайших пяти лет, представленный Европейской комиссией (ЕК), нереализуем без привлечения крупных займов.

На этом фоне, как отмечает политолог, руководство стран ЕС столкнулись с непростой дилеммой: как увеличить уровень военных расходов, при этом не урезая социальных программ, из-за которых за них продолжают голосовать избиратели.

«Со стороны вообще может показаться, что перевооружение нужно только бюрократам в Еврокомиссии. Но в условиях, когда США сокращают присутствие в Европе, наиболее сильные в военно-экономическом отношении страны понимают, что им не обойтись без боеспособных вооруженных сил», — объяснила Евтодьева.

При этом, как считает аналитик, почти все страны Европы сейчас ищут способы сократить расходы на участие в общей программе модернизации вооруженных сил. «Италия, Испания, Венгрия неплохо работают в этом направлении», — заключила она.

Европейская комиссия (ЕК) представила план перевооружения ЕС на 800 миллиардов евро в начале марта. Он предполагает развитие военной инфраструктуры на восточных границах НАТО, строительство новых оборонных предприятий, внедрение искусственного интеллекта в армию, развитие современных систем БПЛА и создание общеевропейского рынка вооружений.