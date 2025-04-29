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10:45, 29 апреля 2025Силовые структуры

ФСБ обнародовала документы о медицинских опытах гитлеровцев над советскими людьми в Крыму

ФСБ рассекретила архивы об экспериментах фашистов над советскими людьми в Крыму
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

ФСБ России рассекретила архивные документы о медицинских экспериментах фашистов над советскими гражданами во время оккупации Крыма в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о сообщении начальника отдела контрразведки «Смерш» 51-й армии полковника А. Т. Никифорова от 24 апреля 1944 года, которое он отправил после освобождения Симферополя от гитлеровцев. В нем содержится информация, полученная в результате агентурно-оперативной работы, об опытах нацистских врачей Готфрида Кюнтера и Оскара Шульца, которые они проводили в строжайшей тайне над советскими военнопленными и гражданскими в оккупированном Симферополе.

Бывший служащий прозектуры 1-й Советской больницы города Иван Галкин рассказал, что фашистские медики изымали у военнопленных внутренние органы, прежде всего почки, и испытывали на людях действие препарата тропакокаин, приводивший к атрофии конечностей периодом до 20 суток. У 35 военнопленных без их согласия брали кровь для переливания раненым немецким солдатам и офицерам.

Подопытных держали в подвале. Русский персонал пытался вынести информацию об опытах за территорию больницы, однако нацисты пресекали любые попытки — так были расстреляны сотрудник прозектуры Старун и его сын Игорь, нашедшие записку военнопленного, которую он сумел выбросить из подвала.

Также ФСБ обнародовала архивные документы о зверствах пособника нацистов в Донбассе в Великой Отечественной войне.

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