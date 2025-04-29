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07:27, 29 апреля 2025Силовые структуры

ФСБ обнародовала документы о зверствах пособника нацистов в Великой Отечественной войне

В Донбассе пособник нацистов Динкель расстрелял десятки советских граждан в ВОВ
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pixabay

ФСБ обнародовала архивные документы о зверствах пособника нацистов в Донбассе в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, речь идет о возглавлявшем карательный отряд ФСБ пособнике нацистов Александре Динкеле. Он самостоятельно расправился с десятками советских граждан и отдавал соответствующие приказы другим предателям Родины — Ивану Пономареву и Петру Сирику.

По информации ведомства, коллаборационисты созданной немцами во время оккупации Донбасса карательной полиции по доносу расправились с тремя советскими гражданами в Александровском районе якобы из-за порчи кабеля.

Ранее сообщалось, что Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России обнародовал архивные документы, в которых говорится о нацистском карателе из Австрии Мартине Фойербахе, принимавшем участие в казнях людей.

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