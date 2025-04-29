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04:00, 29 апреля 2025Ценности

Галь Гадот отказалась от штанов в новой фотосессии

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @gal_gadot

Израильская актриса и модель Галь Гадот приняла участие в новой откровенной фотосессии. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Немецкий фотограф Эллен фон Унверт запечатлела звезду «Чудо-женщины» и «Белоснежки» в объемной темно-синей шубе, черных колготках и лакированных остроносых туфлях. На размещенных кадрах видно, что на время съемки 39-летняя знаменитость отказалась от штанов.

В то же время Гадот примерила облегающее платье, оголяющее плечи. Кроме того, она попозировала в облегающем комбинезоне и леопардовой шубе.

В марте сообщалось, что Галь Гадот показала грудь в крошечном бюстгальтере для журнала для журнала S Magazine.

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