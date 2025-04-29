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16:03, 29 апреля 2025Моя страна

Гигантский нефтяной танкер построили в России

Гигантский нефтяной танкер «Азимут-1» построили в Астраханской области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Новый танкер-химовоз «Азимут-1» построили в Астраханской области. Как сообщает министерство промышленности, торговли и энергетики региона, Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) передала его заказчику — ООО «Евразия-Шиппинг Каспий».

Гигантский танкер смешанного плавания «река-море» спроектирован Невским проектно-конструкторским бюро ОСК. Судно может использоваться для перевозки наливом сырой нефти и нефтепродуктов без ограничения по температуре вспышки паров, патоки, а также вредных жидких веществ, включая те, которые требуют подогрева до температуры 60 градусов. В одном рейсе могут перевозиться три сорта груза.

Ранее сообщалось, что в Астрахани к фестивалю «Вобла-2025», который прошел 26 апреля, изготовили из металла воблу длиной 10 метров и весом 5 тонн. Рыбу подняли на плавучий кран на высоту более 60 метров. После фестиваля арт-объект сняли с крана и установили на территории верфи.

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