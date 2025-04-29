Главу подведомственного ФНС предприятия арестовали за взятки

«Ъ»: Глава подведомственного ФНС предприятия и его зам арестованы за взятки

В Москве суд принял решение об аресте генерального директора компании «Налог-сервис», которая находится под контролем Федеральной налоговой службы (ФНС), Романа Филимошина, а также его заместителя Дмитрия Шалаева. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Ходатайство об аресте главы предприятия и его зама подало Главное следственное управление Следкома России при поддержке прокуратуры. Следствие подозревает обоих фигурантов в получении взятки в особо крупном размере.

Ранее суд арестовал бывшего замначальника управления Минобороны России Олега Васенина, обвиняемого в хищении из бюджета 240 миллионов рублей. В отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Васенин был замглавы управления имуществом специальных проектов военного ведомства.