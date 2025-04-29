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14:51, 29 апреля 2025Силовые структуры

Избивающий россиянина велосипедист попал на видео

СК: В Лобне велосипедист случайно убил человека во время ссоры во дворе дома
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В Лобне велосипедист избил незнакомца, которого врачи не смогли спасти. Нападение попало в объектив уличной видеокамеры. Запись предоставили «Ленте.ру» в областном управлении Следственного комитета (СК) России.

На кадрах видно, как мужчина наносит удары оппоненту, тот падает.

23-летнего напавшего задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ. По данным следствия, велосипедист днем 23 апреля проезжал во дворе жилого дома, там он поругался с местным жителем. После нескольких ударов потерпевший упал и ударился головой об асфальт. Его экстренно госпитализировали, однако полученные им травмы оказались не совместимы с жизнью.

24 апреля сообщалось, что в дагестанском Каспийске беременная женщина избила трехлетнюю дочь.

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