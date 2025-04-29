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14:40, 29 апреля 2025Интернет и СМИ

Известный телеведущий принял роды у коров и задумался о смене профессии

Телеведущий Джереми Кларксон принял роды у коровы
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Бывший ведущий популярного шоу об автомобилях Top Gear Джереми Кларксон рассказал, что задумался о смене профессии после того, как принял роды у коров. Об этом он рассказал в колонке для издания The Times.

По словам Кларксона, после того, как он самостоятельно принял роды у двух коров, которые живут на его ферме в Оксфордшире, он осознал, что его истинное призвание заключается в роли акушера для парнокопытных.

В публикации телеведущий отметил, что когда он в первый раз принимал роды у животного, несмотря на сложный процесс, результат его очень обрадовал: «Я был покрыт слизью и фекалиями, но чувствовал абсолютную радость», — написал он.

Во второй раз Кларксон принимал роды ночью. «Пропустил сон, чтобы привести его в наш мир, и ни капли ни пожалел. Потому что в итоге я получил еще одно идеальное существо с шатающимися ногами и голубыми глазами», — отметил ведущий.

Ранее Кларксон показал фото травмированной окровавленной руки. Ведущий рассказал, что получил повреждения во время занятия спортом.

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