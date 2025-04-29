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13:06, 29 апреля 2025Культура

Латвийскую постановку «Вишневого сада» обвинили в русофобии

Спектакль «Вишневый сад» в Латвии назвали русофобским и издевательским
Ольга Коровина

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.com

Зрители посчитали спектакль «Вишневый сад» в Латвии русофобским и покинули театр после начала постановки. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Спектакль по одноименной пьесе русского писателя Антона Чехова поставил латышский режиссер Виестурс Кайриш. На сцене театра в Риге он установил мясорубку, в которой прокручивали вишню. По задумке режиссера, вишневый сок символизировал кровь.

Сообщается, что зрители остались недовольны такой интерпретацией классики. По данным источника, они назвали спектакль издевательством над русской культурой, а также обвинили постановщика в разжигании русофобии.

Ранее сообщалось, что спектакль Драматического театра из Одессы провалил гастроли в Латвии из-за смены языка. Постановщики без предупреждения сменили язык с русского на украинский, после чего жители Литвы и Латвии покинули зал в Риге, назвав ситуацию обманом.

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