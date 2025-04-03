Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:26, 3 апреля 2025Культура

Одесский спектакль провалился в Европе из-за украинского языка

Театр из Одессы провалился в Латвии из-за смены языка с русского на украинский
Андрей Шеньшаков

Фото: Одесский ТЮЗ им. Юрия Олеши

Спектакль Драматического театра из Одессы провалил гастроли в Латвии из-за смены языка. Об этом сообщает издание EADaily.

Показы пьесы «Будьте вы счастливы!» по произведению драматурга Александра Володарского в Прибалтике оказались под угрозой срыва из-за того, что постановщики без предупреждения сменили язык с русского на украинский. Сообщается, что жители Литвы и Латвии не поняли ни слова и просто покинули зал в Риге, назвав ситуацию «обманом».

«Позор организаторам и артистам! Непонятно ничего! 80 процентов зрителей ушли в первой половине. Сдавайте свои билеты!» — цитирует издание отзыв одного из зрителей.

Ранее стало известно, что на Украине театр отменил спектакли из-за мобилизации актеров.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский приехал в граничащие с Россией регионы Украины

    «Не Минск, а Лас-Вегас какой-то!» Россияне внезапно полюбили Белоруссию из-за казино и низких цен. Как она заменила им Европу?

    Бастрыкин заявил о вербовке Украиной подростков для диверсий

    Врачи рассказали о самых страшных словах пациентов

    Российская порнозвезда назвала минус Дубая

    Дочь Любови Успенской снялась в боди у шеста

    В ООН высказались об аресте главы Гагаузии

    Нетаньяху и Орбан вместе поговорили с Трампом

    Шаляпин заявил о любви к государству и ежедневных новых романах

    Названы лучшие способы подготовить дачу к продаже

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше