Одесский спектакль провалился в Европе из-за украинского языка

Театр из Одессы провалился в Латвии из-за смены языка с русского на украинский

Спектакль Драматического театра из Одессы провалил гастроли в Латвии из-за смены языка. Об этом сообщает издание EADaily.

Показы пьесы «Будьте вы счастливы!» по произведению драматурга Александра Володарского в Прибалтике оказались под угрозой срыва из-за того, что постановщики без предупреждения сменили язык с русского на украинский. Сообщается, что жители Литвы и Латвии не поняли ни слова и просто покинули зал в Риге, назвав ситуацию «обманом».

«Позор организаторам и артистам! Непонятно ничего! 80 процентов зрителей ушли в первой половине. Сдавайте свои билеты!» — цитирует издание отзыв одного из зрителей.

Ранее стало известно, что на Украине театр отменил спектакли из-за мобилизации актеров.