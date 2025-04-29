Лавров прибыл на встречу БРИКС на машине с говорящей табличкой

Глава МИД Лавров прибыл на заседание БРИКС на машине с надписью «Россия рулит!»

Машина, на которой глава МИД России Сергей Лавров прибыл на заседание министров иностранных дел стран БРИКС в Рио-де-Жанейро, была украшена табличкой с надписью «Россия рулит!» вместо номерного знака. Видеозаписью с автомобилем поделилась представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Кортеж Сергея Лаврова на СМИД БРИКС в Рио-де-Жанейро», — написала она.

Отмечается, что совещание глав дипведомств БРИКС проходит во дворце Итамарати в Бразилии.

Ранее сообщалось, что Лавров прибыл в Бразилию на совещание глав МИД стран, входящих в БРИКС, которое пройдет 28-29 апреля. Захарова подчеркивала, что на заседании под председательством Бразилии страны-участницы БРИКС обсудят вопросы международной повестки, а также урегулирования конфликтов.