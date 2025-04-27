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19:30, 27 апреля 2025Мир

Лавров прибыл в Бразилию

Сергей Лавров прибыл в Бразилию на совещание глав МИД стран БРИКС
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Marko Drobnjakovic / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Бразилию на совещание глав МИД стран, входящих в БРИКС, которое пройдет 28-29 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

Корреспондент информационного агентства сообщил, что самолет Лаврова приземлился в Рио-де-Жанейро.

Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что на заседании под председательством Бразилии страны-участницы БРИКС обсудят вопросы международной повестки, а также урегулирования конфликтов. Кроме того, на повестке у глав МИД будет дискуссия о перспективах усовершенствования системы глобального управления.

22-24 октября 2024 года саммит БРИКС проходил в Казани. Его посетили главы нескольких государств и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Мировые СМИ сочли саммит самым крупным международным мероприятием, организуемым России с начала проведения спецоперации на Украине.

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