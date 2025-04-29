Лукашенко рассказал о машущей знаменами СС молодежи

Лукашенко: Молодежь в Прибалтике и на Украине машет знаменами СС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в странах Прибалтики и на Украине молодежь «машет знаменами дивизий СС». Об этом белорусский лидер заявил на пленарном заседании международного форума Союзного государства «Великое наследие — общее будущее», передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Сегодня в прибалтийских странах и Украине молодежь машет знаменами дивизий СС, ставят памятники фашистским палачам», — заявил Лукашенко.

По его словам, все это происходит на Украине и в Прибалтике с молчаливого согласия остальных стран Запада.

Ранее стало известно, что Лукашенко и президент России Владимир Путин посетили мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. Главы государств почтили память защитников Сталинграда и возложили венки к Вечному огню, который находится в зале Воинской славы.