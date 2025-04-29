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14:13, 29 апреля 2025Экономика

Москвичам назвали самый теплый день в начале мая

Синоптик Позднякова: 3 мая в столице потеплеет до плюс 28 градусов
Мария Черкасова

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В столице погода начнет улучшаться уже 2 и 3 мая, рассказала «Вечерней Москве» главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

В пятницу, 2 мая, небольшой кратковременный дождь пройдет лишь местами. Ночью ожидается плюс 1-6 градусов, а днем плюс 10-15 градусов. В субботу, 3 мая, минимальная ночная температура в Москве будет в пределах плюс 3-8 градусов, дневная — около плюс 13-18 градусов. Этот день будет одним из самых теплых и комфортных на неделе.

Ранее жителей столицы предупредили о порывистом ветре до 15 метров в секунду, который ожидается днем во вторник, 29 апреля. Также ожидается облачная погода и дожди.

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