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13:00, 29 апреля 2025Экономика

Москвичей предупредили о порывистом ветре

МЧС: В столице ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду
Мария Черкасова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В российской столице во вторник, 29 апреля, ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Об этом в Telegram-канале предупредил столичное управление МЧС со ссылкой на синоптиков Росгидромета.

Усиление ветра ожидается в период с 10:00 с сохранением до конца дня. Жителей столицы призвали быть осторожными на улице и во время управления транспортом.

Кроме того, в столице во вторник ожидается облачная погода и дожди, сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Город окажется под влиянием южной периферии циклона, выходящего своим центром на восток Ленинградской области.

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Температура воздуха днем — плюс 9-11 градусов, по области — плюс 7-12 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

В понедельник, 28 апреля, Подмосковье поставило рекорд по заморозкам. Максимальные показатели минусовых температур для апреля были установлены в Можайске и Клину. В Можайске минимальная температура воздуха составила минус 4,2 градуса — это на 0,7 градуса ниже, чем предыдущий рекорд этого дня, установленный в 1971 году. В Клину столбики термометров опустились до минус 5,9 градуса — это минимум с начала XXI века.

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