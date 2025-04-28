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15:24, 28 апреля 2025Экономика

Подмосковье установило рекорд по заморозкам

Синоптик Леус: Рекордные заморозки зафиксировали в подмосковных Можайске и Клину
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Николай Титов / Коммерсантъ

Подмосковье поставило рекорд по заморозкам. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Максимальные показатели минусовых температур для апреля были установлены в Можайске и Клину. «В Можайске минимальная температура воздуха сегодня составила минус 4,2 градуса — это на 0,7 градуса ниже, чем бывший рекорд этого дня, установленный в 1971 году», — рассказал синоптик.

В Клину столбики термометров опустились до минус 5,9 градуса — это минимум с начала XXI века.

Ранее Леус спрогнозировал, что потепление придет в Москву не раньше пятницы, 2 мая. К тому времени под действием антициклона в Москве установится температура в пределах 13-15 градусов тепла, что соответствует норме начала мая.

Осадков в этот день метеорологи не ожидают. Однако в выходные, 3 и 4 мая, пройдут дожди. При этом столбики термометров будут постепенно подниматься.

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