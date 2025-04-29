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16:54, 29 апреля 2025Экономика

Москву накроют «бегущие волны»

Синоптик Вильфанд: В Москве ожидается аномально холодная погода
Александра Качан (Редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В ближайшее время в Москве ожидается аномально холодная погода. Об этом жителей и гостей столицы предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с Агентством городских новостей Москва.

По словам синоптика, нетипичная для весны погода обусловлена явлением «быстро бегущие волны», при котором из-за перемещения возмущений по атмосфере резко меняются метеорологические условия. Согласно прогнозам, такие «волны» вскоре накроют европейскую территорию России.

«Прежде всего, ближайшие три дня будут ветреными, порывы ветра до 15 метров в секунду. Будет холодным 1 мая, температура прогнозируется на 4 градуса ниже многолетних значений», — рассказал Вильфанд. Метеоролог добавил, что в первый день мая температура в столице будет держаться на уровне 9-11 градусов тепла.

Ранее главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова спрогнозировала, что 3 мая в столице потеплеет до плюс 28 градусов.

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