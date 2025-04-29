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20:19, 29 апреля 2025Экономика

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о снегопаде на майских праздниках

Синоптик Ильин: 2 мая в Подмосковье ожидается дождь с мокрым снегом
Виктория Клабукова

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В майские праздники жители Подмосковья могут вновь застать снегопад. Своим прогнозом с «Аргументами и фактами» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Как ожидает метеоролог, в ночь на 2 мая на севере Московской области, в районе Дубны, под действием циклона может пройти дождь с мокрым снегом. Дожди накроют и столицу: в Москве осадками завершится апрель и начнется май, предупредил Ильин. В частности, 1 мая синоптик обещает до 10 миллиметров осадков, столбики термометров при этом не поднимутся выше 11 градусов тепла.

Ко 2-му числу температура в Москве может подняться уже до плюс 13 градусов, а дожди сойдут на нет во второй половине дня. Правда, в этот день возможны порывы ветра до 15 метров в секунду, отметил Ильин.

3 и 4 мая погода в столичном регионе установится хорошая, без существенных осадков. Воздух может прогреться до 15-17 градусов тепла.

Холодное начало мая в Москве прогнозирует и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его данным, температура 1 мая составит около плюс 9-11 градусов, что на 4 градуса ниже многолетних значений.

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